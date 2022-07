Torino, Pnrr: in arrivo 80 mln per il caro materiali

“Col decreto aiuti arriveranno 80 milioni a Torino, fondi che serviranno anche a coprire i maggiori costi delle opere del Pnrr appesantite dal caro materiali”. Lo ha annunciato il sindaco Stefano Lo Russo a margine di un evento stampa a Palazzo Civico. “Il Decreto aiuti, che ha avuto la fiducia anche al Senato”, ha spiegato Lo Russo, prevede sostegni per le “grandi città italiane”, ovvero Roma, Milano, Torino, Napoli, Genova e Palermo, “con un fondo di dotazione di 650 milioni di euro ripartito in proporzione sulla popolazione residente”, che “stimiamo in 80 milioni di euro per la nostra città”. Fondi che “serviranno a compensare il caro materiali che ha prodotto un cambio del quadro economico” degli interventi di riqualificazione del Parco del Valentino, che da 100 milioni passerà a 120 milioni, e altri fondi sul Teatro Nuovo. “E’ in via di definizione l’impiego di queste risorse”, ha poi aggiunto il sindaco, che ha specificato come gli 80 milioni non serviranno solo per questi due interventi.