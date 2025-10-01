Tirocini e Dottorati InPA: proroga ufficiale, c’è tempo fino al 31 ottobre per aderire

Scuola 1 Ottobre 2025, di Redazione

La decisione, presa dal Dipartimento della Funzione Pubblica, accoglie le richieste di Amministrazioni e Atenei per consentire una più ampia partecipazione al programma di formazione per laureandi e laureati

Articoli correlati
Scuola

Scuola: 210 Milioni dal MIM per laboratori innovativi in più di mille istituti tecnici e professionali

Scuola

Viaggi di istruzione: Consip lancia la prima gara nazionale per semplificare gli acquisti delle scuole

Scuola

Regione Toscana: al via il progetto di alfabetizzazione digitale degli istituti scolastici

Scuola

Torna la Notte Europea dei Ricercatori: l’Italia si conferma protagonista con eventi in oltre 80 città

Scuola

Via libera ai fondi per le mense scolastiche biologiche: quasi 5 milioni per il 2025

C’è più tempo per le amministrazioni pubbliche e gli atenei che vogliono aderire alle iniziative “Tirocini InPA” e “Dottorati InPA” – Edizione 2025. Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha infatti deciso di prorogare i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, accogliendo le richieste arrivate da diversi enti e università.

Il progetto “InPA”, promosso dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, è un’importante opportunità di formazione, destinata a giovani laureandi e laureati, che permette loro di svolgere tirocini o dottorati direttamente all’interno delle pubbliche amministrazioni.

Grazie alla proroga, le amministrazioni interessate avranno tempo fino al 31 ottobre 2025 per presentare la loro manifestazione di interesse e partecipare così all’iniziativa.

Fonte: Dipartimento della Funzione Pubblica

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica