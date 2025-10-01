Tirocini e Dottorati InPA: proroga ufficiale, c’è tempo fino al 31 ottobre per aderire

C’è più tempo per le amministrazioni pubbliche e gli atenei che vogliono aderire alle iniziative “Tirocini InPA” e “Dottorati InPA” – Edizione 2025. Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha infatti deciso di prorogare i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, accogliendo le richieste arrivate da diversi enti e università.

Il progetto “InPA”, promosso dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, è un’importante opportunità di formazione, destinata a giovani laureandi e laureati, che permette loro di svolgere tirocini o dottorati direttamente all’interno delle pubbliche amministrazioni.

Grazie alla proroga, le amministrazioni interessate avranno tempo fino al 31 ottobre 2025 per presentare la loro manifestazione di interesse e partecipare così all’iniziativa.

Fonte: Dipartimento della Funzione Pubblica