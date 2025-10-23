Stato-città: intesa sul contributo rifiuti nelle scuole, rinviato il Fondo Comunale 2026

La Conferenza Stato-città e autonomie locali, riunita il 23 ottobre 2025, ha focalizzato i lavori su provvedimenti di rilevanza finanziaria e ambientale per gli enti locali.

Rinvio sul Fondo di Solidarietà Comunale

Il punto di maggiore impatto, l’Accordo riguardante il Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) per l’anno 2026, è stato rinviato. La misura, cruciale per le finanze dei comuni e disciplinata dalla legge n. 232/2016, necessita di ulteriori approfondimenti da parte dei Ministeri dell’Economia e delle Finanze e dell’Interno.

Via libera a rimborsi amministratori e rifiuti nelle scuole

È stata sancita l’intesa sullo Schema di decreto interministeriale che fissa la misura del rimborso delle spese di viaggio e soggiorno per gli amministratori locali in missione istituzionale, in applicazione dell’articolo 84 del Testo Unico degli Enti Locali.

Inoltre, la Conferenza ha deliberato l’attuazione, per il 2025, dell’Accordo del 2008 in materia di raccolta differenziata nelle scuole. Tale delibera è finalizzata a ripartire tra i comuni il contributo annuo del Ministero dell’istruzione e del merito destinato al servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle istituzioni scolastiche statali, a condizione che i comuni rispettino le relative disposizioni.

Fonte: Conferenza Stato-città ed autonomie locali