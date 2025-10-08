Somma Lombardo: “Digital…mente”, a ottobre un mese di corsi per l’inclusione digitale

Il Comune di Somma Lombardo dedica l’intero mese di ottobre 2025 all’apprendimento digitale grazie all’iniziativa “Digital…Mente”. L’Amministrazione ha aderito alla “Rete di Facilitazione Digitale” (tramite fondi PNRR M1C1) per avviare un percorso di efficientamento dei servizi pubblici e formare i cittadini all’uso autonomo delle nuove tecnologie.

L’iniziativa proposta dall’Associazione Italiana Consumatori Aps ha l’obiettivo di sostenere l’inclusione digitale attraverso una opportunità educativa di sviluppo delle competenze digitali di base, fondamentali nell’ottica di una cittadinanza attiva, dell’ inclusione sociale e del miglioramento delle condizioni lavorative e della crescita personale.

L’Amministrazione mira a favorire un uso autonomo, consapevole e responsabile delle tecnologie digitali, promuovendo un pieno godimento dei diritti di cittadinanza digitale attiva e incentivando l’uso dei servizi on line che possono semplificare e velocizzare i rapporti fra l’Ente e il cittadino.

Si tratta di una serie di incontri conferenze di in-formazione rivolti al pubblico e ai dipendenti incentrati sul miglioramento delle prestazioni e dei servizi e sulla relativa esperienza d’uso e accessibilità, oltre che sulle opportunità del digitale in evoluzione. Il target di riferimento è la popolazione sopra i 16 anni con riferimento a quanti mostrano difficoltà nell’approccio ai servizi digitali per accrescere un utilizzo autonomo delle nuove tecnologie.

Non manca l’approccio digitale alla cultura, grazie al coinvolgimento della Biblioteca Civica che proporrà un incontro per spiegare ai cittadini come utilizzare il sistema integrato OPAC per la consultazione e la prenotazione on line dei titoli di interesse e la poco conosciuta app MLOL che consente di prendere in prestito digitale ebook e riviste, consultabili direttamente dai device elettronici.



Fonte: comune di Somma Lombarda