Smarter Italy: inizia la nuova fase dell’appalto “Tecnologie per autismo”

Lunedì 12 dicembre, a partire dalle ore 10.30, si terrà una giornata di confronto pubblico sui progetti ideati dagli 8 raggruppamenti di imprese ed enti di ricerca che si sono aggiudicati la prima fase dell’appalto “Applicazioni innovative di Realtà Virtuale e Aumentata per persone con una condizione dello spettro autistico (ASC)”.

Nato dalla collaborazione tra MUR e AgID nell’ambito del Programma Operativo Complementare (POC) Ricerca e Innovazione 2014-2020, il bando sulle tecnologie per l’autismo è confluito nel programma di appalti innovativi “Smarter Italy”, finanziato dal Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del Made in Italy), dal Ministero dell’università e della ricerca e dal Dipartimento per la trasformazione digitale e attuato dall’Agenzia per l’Italia Digitale.

L’iniziativa, del valore di oltre 4 milioni di euro, prevede lo sviluppo e la sperimentazione di applicazioni innovative di realtà virtuale e aumentata destinate alle persone con disturbo dello spettro autistico, nel contesto familiare e sociale in cui vivono.

Al di là dell’innovazione tecnologica ricercata, l’ulteriore novità sta nel processo di definizione e realizzazione del prodotto. Un approccio di open innovation che consente a tutti gli attori coinvolti (famiglie, associazioni, istituzioni, imprese) di partecipare e incidere nella progettazione anche durante la fase esecutiva dell’appalto. La giornata di confronto prevede, infatti, una sessione di dibattito tra i fornitori, le istituzioni e tutti gli stakeholder, con l’obiettivo di indirizzare al meglio le proposte in tutte le fasi di sviluppo.

La condizione dello spettro autistico è una delle disabilità più gravi che si manifestano in tenerissima età e permane per il resto della vita. Le tecnologie per l’interazione uomo-macchina, come la realtà virtuale, la realtà aumentata e similari, si stanno dimostrando utili negli interventi terapeutici, in quanto la simulazione di situazioni quotidiane è risultata, in genere, un modo efficace per promuovere e migliorare l’inserimento sociale.

All’iniziativa parteciperanno i rappresentanti istituzionali di MUR, AgID, Regione Puglia, Comune di Casarano e delle altre amministrazioni locali coinvolte. Oltre all’ASL, alle associazioni e alle famiglie del territorio dell’Ambito territoriale di Casarano, luogo in cui verranno sperimentate le soluzioni proposte dagli aggiudicatari. È prevista, inoltre, la presenza dell’Osservatorio nazionale sull’Autismo dell’Istituto Superiore di Sanità e di altri stakeholder di settore.

Allo sviluppo di questa iniziativa hanno contribuito la Fondazione Ugo Bordoni e l’Osservatorio Nazionale per l’Autismo dell’Istituto Superiore di Sanità.

L’evento si svolge in modalità “ibrida”, in presenza e on line. La partecipazione in presenza presso la sede di AgID è a invito. La diretta streaming è aperta a tutti. Pertanto, per chi volesse seguire l’evento e interagire in modalità remota, basterà registrarsi tramite questo link.

Tutte le informazioni sull’appalto sono disponibili alla pagina dedicata del sito Appaltinnovativi.gov.it.

