“Sicuri, insieme, si deve”: parte la campagna per la sicurezza sul lavoro

“Sicuri, insieme, si deve”, è con questo messaggio che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali lancia una campagna di sensibilizzazione sul tema della sicurezza sul lavoro. Con spot in onda sulle reti RAI televisive e radiofoniche, il Dicastero ricorda da un lato il proprio impegno istituzionale che ha portato il Governo a varare stringenti misure sulla sicurezza, più attività di formazione, maggiori controlli e sanzioni; dall’altro, pone in risalto quanto la partecipazione e il senso di responsabilità di tutti possano contribuire a cambiare gli eventi, a tornare “ogni giorno a casa”, come recita il testo dello spot. Un richiamo a ciascuno dei protagonisti – lavoratori e datori di lavoro, parti sociali, stakeholders e anche all’opinione pubblica – affinché la strategia di contrasto agli incidenti passi pure attraverso l’impegno, l’attenzione e la sensibilità di tutti.

“Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro”, è il coinvolgente appello dello spot nella consapevolezza che le regole da sole non bastano e che il contributo di ognuno è indispensabile per accrescere e incoraggiare un diffuso senso di responsabilità e realizzare davvero la piena sicurezza sul lavoro.

Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali