Sicurezza nella Capitale, dalla movida al contrasto degli incidenti stradali: le nuove misure

Grande attenzione per la Capitale. Il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Bruno Frattasi, con la partecipazione del sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, ha varato ieri un nuovo pacchetto di misure per potenziare gli interventi a tutela della Capitale, con un focus sulle aree più calde della “movida” e sulla sicurezza stradale.

Nel dettaglio, per contrastare aggressioni, risse e spaccio di stupefacenti – anche a seguito dei recenti episodi che hanno interessato il centro storico e il quartiere di Trastevere – la questura impiegherà pattuglie, anche in borghese, per far rispettare il divieto di vendita di alcol a minorenni e valuterà, a fronte di violazioni accertate, l’adozione di ordinanze di chiusura immediata degli esercizi commerciali.

L’Arma dei Carabinieri impiegherà mezzi più agili per il controllo di quelle aree, oggetto di maggior attenzione, che sono caratterizzate dalla presenza di vicoli e spazi più angusti, mentre i reparti specializzati dei Carabinieri dei NAS e del NOE interverranno per il controllo degli esercenti.

La Guardia di finanza opererà approfondite verifiche per il contrasto dell’abusivismo e per sanzionare le irregolarità amministrative degli esercizi commerciali.

Rilevante anche l’apporto della Polizia locale di Roma Capitale: da subito entreranno in azione decine di pattuglie in più che impiegheranno fino a 130 agenti.

In tema di sicurezza stradale, oltre a nuovi autovelox sulle arterie più pericolose, verranno utilizzati anche i cosiddetti test “precursori”: dispositivi capaci di percepire se chi è alla guida ha assunto alcol in quantità eccessive o utilizzato droghe. In caso di test positivo al primo screening verrà effettuato sul posto un controllo più efficace con etilometri e narcotest. La sperimentazione sarà capillare in tutta la città, con maggiore incidenza a ridosso dei quartieri legati alla movida notturna.

Durante il Comitato particolare attenzione è stata rivolta, inoltre, al tema dei fenomeni dell’estorsione e dell’usura. In tale ottica il perfetto di Roma ha quindi convocato per il giorno 22 novembre, alle ore 16, l’Osservatorio provinciale antiusura al quale prenderà parte anche il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, prefetto Maria Grazia Niccolò.

