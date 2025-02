Savona rinnova i servizi digitali istituzionali

Il Comune di Savona, grazie ai fondi del PNRR, rinnova i servizi digitali istituzionali partendo dal portale che viene rinnovato implementando nuovi servizi digitali.

L’obiettivo del restyling è la semplificazione della consultazione delle informazioni con una navigazione rapida e intuitiva che porta l’utente, anche il meno esperto, ad accedere a 190 servizi digitali.

Il portale è collegato ad un’app che permette ai cittadini di ricevere avvisi e notifiche su eventi oltre che segnalare problematiche direttamente agli uffici competenti con la possibilità di prenotare appuntamenti con gli uffici comunali.

Si tratta di un investimento per consentire al cittadino di dialogare in modo veloce e produttivo con l’Ente soprattutto per aiutare l’Amministrazione nel controllo e nella gestione del territorio tramite segnalazioni georeferenziate riguardanti l’illuminazione pubblica, l’arredo urbano, il verde pubblico, la segnaletica e la manutenzione stradale, gli oggetti smarriti e i veicoli abbandonati.

Fonte: comune di Savona