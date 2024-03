Romasitrasforma.it: nasce il portale della trasformazione di Roma

Un’infrastruttura di comunicazione digitale creata per raccontare, in italiano e in inglese, la trasformazione della Capitale nel corso della consiliatura 2021-2026, così nasce il Portale degli interventi di Roma Capitale, “Romasitrasforma.it” il sito stesso è un cantiere, arricchito da una pagina “News” aggiornata costantemente.

Attraverso questo strumento aperto a tutti sarà possibile geolocalizzare sulla mappa di Roma le principali opere in fase di progettazione, quelle in cantiere e quelle già concluse o consegnate alla città. È la più completa rappresentazione di quel piano di interventi finanziati con circa 13 mld. dal PNRR, dai fondi del Giubileo 2025, dal Bilancio capitolino, dallo Stato e da soggetti privati.

Ogni progetto, catalogato per 4 grandi macroaree tematiche (Cultura, Innovazione, Sostenibilità e Inclusione) potrà essere cercato dagli utenti per nome, cap, municipio o tema di interesse, con una descrizione, affiancato dalla natura dei fondi, dalle immagini/rendering e dallo stato dei lavori. Al momento, sono stati pubblicati oltre 400 interventi riguardanti la rigenerazione urbana, la cultura, l’ambiente, la mobilità e i trasporti, l’inclusione sociale e molto altro.

‘Roma si trasforma, ha spiegato il Sindaco Gualtieri, è uno strumento per raccontare la trasformazione in atto della città e avere un elemento di trasparenza. È un sito in continuo aggiornamento che consente di trovare per indirizzo, cap, tematica o direttamente sulla cartina i principali progetti in corso a Roma, vedere come saranno, a che punto sono, il cronoprogramma. Per ognuno c’è una scheda: ora ne abbiamo pubblicate 400 che sono le prime opere, ma sono molte di più, soprattutto da fondi Pnrr, Giubileo, fondi di Roma Capitale, diffuse sul territorio e in vario stato di attuazione“.

“Siamo già nel vivo degli interventi, gran parte dei cantieri sta per partire e puntiamo ad allargarci perché le opere sono molte di più, ha detto ancora il Sindaco, Roma si trasforma è uno strumento utile per tutti, in italiano e in inglese, a cui si accompagna una campagna di comunicazione. Di ogni sito si mette la scheda all’inizio dei lavori, che viene perfezionata man mano che proseguono, il portale sarà in continuo aggiornamento. Vogliamo raccogliere anche gli investimenti di soggetti privati coerenti col disegno della città, dallo Stadio della Roma a piazza dei Navigatori, dal Museo della Scienza a Bravetta. Stiamo cercando di rendere visibile la trasformazione, perché stiamo passando dalla teoria alla pratica“. Il portale “Romasitrasforma.it” è un sito aperto anche alle segnalazioni, ai suggerimenti e alle indicazioni che i cittadini vorranno e potranno inviare all’indirizzo e-mail: segnalazioni@romasitrasforma.it.

Fonte: comune di Roma