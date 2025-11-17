Roma Capitale: Julia rivoluziona il dialogo tra Comune e cittadini, l’assistente virtuale è smart

Servizi 17 Novembre 2025, di Redazione

Il chatbot garantisce al cittadino l'accesso a informazioni e documenti su misura, accelerando e snellendo i processi amministrativi

Il Comune di Roma accelera sul fronte dell’innovazione digitale, puntando su Julia, l’assistente virtuale che l’Ente intende trasformare nella principale porta d’accesso ai servizi online erogati da Roma Capitale. Dopo un primo aggiornamento, entra in operatività in questi giorni un potenziamento del sistema, che era stato pianificato per il periodo estivo.

La nuova versione di Julia è ora disponibile sia tramite l’app dedicata che attraverso il portale istituzionale. La novità principale risiede nella capacità di fornire informazioni e documenti personalizzati, adattandosi in tempo reale alle reali necessità dell’utente, configurandosi come un’assistenza personalizzata che comprende le necessità.

L’assistente virtuale è infatti in grado di:

  • Comprendere le esigenze specifiche dell’interlocutore.
  • Determinare quali documenti o prestazioni accessorie possano essere necessarie per consentire la corretta evasione della richiesta, guidando il cittadino passo dopo passo.

L’obiettivo dell’Amministrazione è chiaro: creare un unico punto di accesso digitale per i cittadini, semplificando la burocrazia e rendendo l’interazione con Roma Capitale più rapida e fruibile. Julia si configura come uno strumento chiave nel processo di trasformazione digitale della città.

Fonte: comune di Roma

