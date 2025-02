Rivalutazione per l’anno 2025 della misura e dei requisiti economici dell’assegno di maternità

Con comunicato pubblicato in GU Serie Generale n. 28 del 4 febbraio 2025 la Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia informa che la variazione nella media 2024 dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l’anno 2025 ai sensi dell’art. 13, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (assegno di maternità), è pari allo 0,8 per cento (comunicato ufficiale dell’ISTAT del 16 gennaio 2025).



Ne consegue che l’assegno mensile di maternità, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, ex art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2025, è pari a euro 407,40, se spettante nella misura intera. Relativamente al valore dell’indicatore della situazione economica equivalente la soglia, per il medesimo anno, è pari a euro 20.382,90.

Fonte: Gazzetta Ufficiale