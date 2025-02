Risorse ai comuni per la sostituzione ed il potenziamento della segnaletica verticale prioritaria

In GU Serie Generale n. 41 del 19 febbraio 2025 è stato pubblicato il Decreto 11 dicembre 2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante il “Piano di riparto delle risorse destinate a programmi di interventi dei comuni per la sostituzione ed il potenziamento della segnaletica verticale prioritaria“.

A norma dell’articolo 1 la somma complessiva di euro 17.101.918,00 viene destinata al finanziamento dei programmi di interventi per la sostituzione ed il potenziamento della segnaletica verticale prioritaria, comprensivi degli eventuali costi per la progettazione, nei comuni compresi tra i 100.000 e i 250.000 abitanti.

Sono esclusi i comuni che non hanno inviato le relazioni sui proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di cui all’art. 208 del codice della strada per uno o più degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 sulla piattaforma di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, del 30 dicembre 2019, n. 608. L’importo derivante dall’esclusione viene assegnato con decreto dirigenziale ai comuni con popolazione al di sotto dei 100.000 abitanti in ordine decrescente in proporzione al costo sociale dei morti, feriti ed incidenti per gli incidenti stradali con feriti di cui al report ISTAT fino ad esaurimento della somma disponibile.

Fonte: Gazzetta Ufficiale