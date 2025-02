Con comunicato pubblicato in GU Serie Generale n. 35 del 12 febbraio 2025 avente ad oggetto “Assegnazione di risorse a favore di associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 553, della legge 30 dicembre 2023, n. 213” il Ministero dell’Interno informa che nel sito del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – area tematica «La finanza locale», alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale contenuto «I DECRETI», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 29 novembre 2024, corredato dell’allegato A, recante: «Assegnazione delle risorse di cui al comma 4-ter, dell’art. 15, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, a favore di associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio, pari a euro 1.400.000 per l’anno 2024, euro 1.205.172 per l’anno 2025 ed euro 1.205.000 per l’anno 2026, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 553, della legge 30 dicembre 2023, n. 213», registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2024 al n. 5351.

Fonte: Gazzetta Ufficiale