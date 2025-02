E’ stata pubblicata sul sito del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali la Circolare DAIT n.6 del 12 febbraio 2025 avente ad oggetto il “Rimborso IVA servizi non commerciali anno 2025 (quadriennio 2021/2024)“.

Nelle premesse al provvedimento si ricorda che l’articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevede, ai fini del contenimento delle tariffe, l’istituzione presso il Ministero dell’interno di un fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall’assoggettamento ad I.V.A. di prestazioni di servizi non commerciali affidate dagli enti locali territoriali a soggetti esterni all’Amministrazione.



Con D.P.R. 8 gennaio 2001, n. 33, è stato stabilito che gli enti locali debbono presentare il certificato inerente il rimborso dell’I.V.A. sui servizi non commerciali entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno.



Successivamente, l’articolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha chiarito che gli importi per i quali si deve richiedere il rimborso devono essere

esclusivamente quelli per i quali è prevista una tariffa a carico degli utenti.

La Circolare contiene disposizioni di dettaglio in merito alla fiscalizzazione del contributo, chiarisce gli enti che non devono presentare più i certificati e specifica gli adempimenti a carico delle Prefetture.

Fonte: DAIT