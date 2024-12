La rilevazione dei dati che riguardano il personale in servizio presso gli Enti Locali al 2023 è stata pubblicata nell’annuale censimento.

La pubblicazione è a cura del Ministero dell’Interno in attuazione del disposto di cui all’articolo 95 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.) e realizzata in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La situazione occupazionale è stata fotografata al 31 dicembre 2023.

Fonte: DAIT