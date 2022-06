Riforma-Mentis, dal 1° luglio il corso online per promuovere la cultura del rispetto e della parità tra i dipendenti pubblici

Riflettere sugli stereotipi sessisti, per garantire nei luoghi di lavoro pubblici un clima sano, inclusivo, orientato alla cultura del rispetto, della parità di genere e delle pari opportunità. È questo l’obiettivo di “Riforma-Mentis”, il corso online promosso dal Dipartimento della Funzione pubblica – Presidenza del Consiglio dei ministri, realizzato con il supporto di Formez PA e rivolto all’intera platea dei 3,2 milioni di dipendenti pubblici.

Il corso, di semplice e immediata fruizione grazie al disegno animato, è composto da una sezione introduttiva e da tre moduli che approfondiscono le strategie individuali e organizzative per riconoscere, prevenire e contrastare le discriminazioni legate al genere che tutti i lavoratori, e in particolare le donne, possono subire negli uffici. Ai dipendenti si offre la possibilità di acquisire le conoscenze giuridiche e organizzative di base per individuare le situazioni di rischio e le relative soluzioni.

Attenzione, ascolto e consapevolezza sono le parole chiave. Per il benessere di tutti.

Per le modalità di iscrizione, ecco la pagina dedicata di Formez PA: http://eventipa.formez.it/node/374345

Fonte: Ministero per la Pubblica Amministrazione