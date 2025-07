Pubblicato in Gazzetta il Decreto 21 maggio 2025 del Ministero dell’Interno recante la “Rideterminazione dell’importo dell’onere a carico dell’interessato per ricevere il passaporto elettronico al proprio domicilio“.

A norma dell’articolo 1 del provvedimento il costo del servizio a carico del richiedente per ricevere il passaporto elettronico al proprio domicilio, mediante spedizione con apposito invio fornito in assicurazione ed eseguito da operatori postali, è fissato in euro 9,88 (nove/88).



L’importo dovrà essere versato in denaro contante all’operatore postale addetto alla consegna.

Fonte: Gazzetta Ufficiale