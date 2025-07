Responsabilità erariale: è legge il differimento del termine di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020

In GU Serie Generale n. 153 del 4 luglio 2025 la Legge 2 luglio 2025 n. 100 di “Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2025, n. 68, recante differimento del termine di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di responsabilità erariale“.

E’ convertito in legge il decreto-legge 12 maggio 2025, n. 68, recante differimento del termine di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di responsabilità erariale.

Fonte: Gazzetta Ufficiale