Regolamento sulla semplificazione in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso

E’ stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 settembre 2022, n. 177 recante il “Regolamento recante disciplina del registro unico telematico e disposizioni di semplificazione in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso”.

Il registro unico telematico dei veicoli fuori uso, istituito presso il CED, contiene i dati che vanno trasmessi in via telematica dal centro di raccolta, ovvero dal concessionario o dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato. Il registro unico si compone di due sezioni: a) la sezione veicoli iscritti al PRA e quella dei veicoli non iscritti al PRA.

Le procedure telematiche di gestione del registro unico consentono, mediante apposito applicativo, di generare il CRD e di stamparlo su supporto cartaceo per la consegna all’intestatario del veicolo, ovvero all’avente titolo o al detentore o ad altro soggetto eventualmente delegato. In caso di impedimento tecnico all’utilizzo delle procedure telematiche, il certificato di rottamazione è generato in formato cartaceo ed è trasmesso al CED, in formato digitale e sottoscritto con FD, mediante l’utilizzo dell’apposito applicativo.

Così come previsto all’art. 6 comma 2 del decreto le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Fonte: Gazzetta Ufficiale