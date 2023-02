Regione Calabria: attivati 2 “Cafè Alzheimer” a Lamezia Terme e Maida

Nell’ambito dell’avviso pubblico per il finanziamento di progetti di prevenzione, prossimità e sostegno alle famiglie con familiari affetti da Alzheimer, approvato il progetto definitivo tra il Comune di Lamezia Terme e l’Associazione per la ricerca neurogenetica; online sul sito del comune l’avviso pubblico rivolto a persone affette da demenza e loro caregiver per la partecipazione a “Cafè Alzheimer” servizio di prevenzione, prossimità e sostegno come da DGR n.610 del 28 dicembre 2021.

Il Cafè Alzheimer è un ambiente in cui le persone con disturbi di memoria e demenza, con i propri familiari, possono incontrarsi per vivere momenti di condivisione, svago e per trovare supporto e informazioni, scambiarsi esperienze e confrontarsi con professionisti in un contesto accogliente ed informale, arricchito dalla presenza di volontari.

Il progetto è pensato anche per familiari e badanti, ed è aperto a persone anziane sole, fragili, desiderose di stare in relazione con gli altri. Gli incontri sono tutti gratuiti e caratterizzati da attività di stimolazione cognitiva, Sostegno e formazione ai caregiver, Sportello informativo, Laboratori espressivi, Attività ludico-ricreative, Ginnastica dolce e socializzazione, e le sedi degli incontri sono a Maida e Lamezia Terme. Per info e assistenza alla compilazione della domanda associazioneneurogenetica@gmail.com

Fonte: Comune di Maida e Lamezia Terme