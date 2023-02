Reggello avvia il nuovo progetto sui rifiuti “Ricicla & Vinci”

Anche quest’anno è valido “Ricicla & vinci”, un progetto di AER Spa che ha lo scopo di premiare gli utenti che conferiscono alcune tipologie di rifiuti ai Centri di raccolta e Stazioni Ecologiche dell’Azienda.

Al progetto possono partecipare tutte le utenze domestiche, regolarmente iscritte, e residenti o domiciliate nei comuni di Dicomano, Figline Incisa V.no, Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina e San Godenzo, sono escluse le aziende, i negozi, gli uffici, in breve le utenze non domestiche.

A chi porterà di persona, ai centri di raccolta di AER, alcune tipologie di rifiuti verranno assegnati dei punti che si trasformeranno in euro da scontare sulla Tari. Le strutture dove conferire i rifiuti sono: “I Cipressi” (Rufina), “Lo Stecco” (Figline Incisa Valdarno), “Il Poderino” (Reggello) e la Stazione ecologica del “Burchio” (Figline Incisa Valdarno).

Per il riconoscimento e l’assegnazione di punti, gli utenti dovranno mostrare all’operatore del CdR e Stazione Ecologica la tessera sanitaria dell’intestatario della tassa sui rifiuti oppure copia dell’iscrizione o del bollettino/F24. Il conferimento di definite tipologie di rifiuti (indicate sul portale www.riciclaevinci.it – dove ogni utente potrà monitorare la situazione) in maniera differenziata e la verifica del loro peso (verranno registrati solo conferimenti superiori al Kg) permetterà a chi conferisce di accumulare punti per l’anno solare.

Al conseguimento di punti verrà poi conteggiata ed assegnata una scontistica dagli Uffici Tributi dei Comuni, inserita sulla TARI dell’anno successivo.

Fonte: comune di Reggello