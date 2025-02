Qualificazione esecutori lavori, indicazioni su compensazioni e visti attesi dalla Soprintendenza

Specifiche indicazioni sull’inserimento, in seno ai Certificati esecuzione lavori (CEL), dei maggiori importi corrisposti a titolo di compensazione e di adeguamento prezzi e la loro valorizzazione, ai fini della qualificazione degli esecutori di lavori pubblici per la classifica SOA. È il primo rilevante contenuto del Comunicato del Presidente Anac approvato dal Consiglio dell’Autorità il 30 gennaio 2025.

L’atto dell’Anac interviene anche sul corretto utilizzo dei CEL nei quali siano inseriti anche interventi, assoggettati al Visto di buon esito, eseguiti su beni sottoposti a vincoli paesaggistici e/o culturali.

Le criticità emerse su tali tematiche sono state particolarmente rimarcate dagli operatori di settore e anche l’Autorità ha ritenuto opportuno formulare apposite modalità operative.

Rispetto alla prima tematica, il Comunicato dettaglia le modalità di compilazione dei CEL in presenza di maggiori importi corrisposti a titolo di compensazione, definite partendo dalla considerazione, come si premette nell’atto, che “i meccanismi compensativi e revisionali rispondono al dovere giuridico di cooperazione tra le parti a salvaguardia del sinallagma contrattuale che trova naturale esplicazione nella imputazione dei maggiori costi, sostenuti dall’impresa appaltatrice, ai fini della dimostrazione dei propri requisiti. Altrimenti opinando, si ingenererebbe l’aberratio – spiega quindi il Comunicato – per cui l’operatore economico pur avendo eseguito prestazioni per un maggior valore”, contabilizzato ma non adeguatamente valorizzato nel CEL, “rimarrebbe frustrato nella partecipazione alle procedure di gara, non disponendo di adeguata qualificazione per la maggior classifica SOA corrispondente, a discapito del rispetto pieno ed effettivo del principio di accesso al settore degli appalti pubblici”.

Rispetto alla seconda tematica, relativa ai lavori su beni sottoposti a vincoli, l’atto affrontata in particolare il tema, rappresentato dalle associazioni di categoria, dei CEL telematici sprovvisti del Visto della Soprintendenza. La richiesta delle associazioni aveva riguardato la possibilità di portare in valutazione nei CEL, anche se ancora in attesa di Visto, i lavori eseguiti nelle categorie non interessate dalla verifica della Soprintendenza, ai fini del conseguimento dell’attestazione di qualificazione. Il Comunicato specifica che una rigorosa lettura della norma permette di arrivare alla conclusione per la quale, se le lavorazioni che dovrebbero avere il Visto, e ne siano però sprovviste, assumano carattere marginale, allora il CEL potrà comunque essere valutato ai fini della qualificazione, ma nelle sole diverse categorie di lavorazione prevalenti non assoggettate alla verifica della Soprintendenza.

Fonte: ANAC