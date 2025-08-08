Pubblicato l’Avviso per il finanziamento delle attività educative e ricreative formali e non formali dei comuni

Il Dipartimento per le Politiche della famiglia pubblica, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, del DPCM 13 maggio 2025, ha pubblicato ieri l’Avviso per il finanziamento delle iniziative dei comuni finalizzate al sostegno delle attività educative e ricreative formali e non formali di cui all’articolo 1, commi 213 e 214, della legge n. 207 del 2024, n. 207, con una dotazione, per l’anno 2025, pari a 3 milioni di euro. L’Avviso si rivolge a tutti i comuni italiani, a esclusione di quelli ricompresi nei territori delle Province Autonome di Trento e Bolzano, ed è diretto a finanziare i progetti presentati dai primi quattro comuni di ciascuna regione interessata, secondo la modalità “a sportello”.

Le risorse finanziarie previste per ciascun comune beneficiario, pari a 39.473,00, saranno assegnate sulla base dell’ordine cronologico di invio delle domande e devono essere rendicontate al Dipartimento secondo le modalità e i tempi definiti nell’Avviso. La domanda di finanziamento, redatta da ciascun comune utilizzando esclusivamente il Modello 1, allegato all’Avviso, deve essere inviata via PEC, a pena di irricevibilità, tra le ore 10:00 del 1° settembre 2025 e le ore 18.00 del 2 settembre 2025.

Per ulteriori dettagli si rimanda a quanto previsto dall’Avviso.

Fonte: Dipartimento per le Politiche della famiglia