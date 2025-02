Pubblicato “Insieme si vince”, il nuovo Avviso pubblico del Dipartimento per le Politiche della famiglia

Il Dipartimento per le politiche della famiglia informa, con una nota sul proprio sito, che è stato pubblicato “Insieme si vince”, il nuovo Avviso pubblico, promosso dal Dipartimento per le Politiche della famiglia, che ha la finalità di prevenire e contrastare ogni forma di abuso e sfruttamento sessuale perpetrata, anche online, a danno dei minori.



“Insieme si vince” è rivolto ai Centri per la famiglia a titolarità pubblica per il tramite dei Comuni da cui dipendono.

L’Avviso mette a disposizione risorse finanziarie pari a 6.200.000,00 euro, che saranno assegnate con modalità “a sportello”, sulla base dell’ordine cronologico di invio delle domande.

La domanda di finanziamento potrà essere presentata, esclusivamente da parte dei Comuni, attraverso il Format 1 , dalle ore 12,00 del 5 maggio 2025 alle 23,59 del 7 maggio 2025.

I criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti sono indicati nell’ Avviso .

Fonte: Dipartimento per le politiche della famiglia