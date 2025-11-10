Prorogata la consultazione sul Bando tipo n. 2/2025 per i servizi di architettura e ingegneria

Appalti 10 Novembre 2025, di Redazione

L’ANAC estende al 26 novembre il termine per partecipare alla consultazione sul nuovo schema di disciplinare per i servizi di architettura e ingegneria

È stato prorogato al 26 novembre 2025, alle ore 23:59, il termine per l’invio dei contributi alla consultazione pubblica sul Bando tipo n. 2/2025, relativo allo schema di disciplinare di gara per l’affidamento di contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria. La scadenza, inizialmente fissata al 10 novembre, è stata rinviata dall’Autorità in risposta alle richieste di proroga pervenute dagli stakeholder, con l’obiettivo di favorire la più ampia partecipazione al processo di consultazione.

La consultazione, avviata lo scorso 6 ottobre, riguarda le procedure aperte per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie europee previste dal decreto legislativo 36/2023, aggiornato con le modifiche introdotte dal cosiddetto “Correttivo” (decreto legislativo n. 209/2024). Gli interessati possono inviare le proprie osservazioni esclusivamente tramite il questionario disponibile sulla pagina dedicata alla consultazione online.

Fonte: ANAC

