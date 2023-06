Con decreto dell’autorità di gestione del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione del dipartimento Libertà Civili e Immigrazione del ministero dell’Interno, è stata prorogata la scadenza per la partecipazione all’avviso per i “Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2023-2026”.

Le proposte progettuali dovranno essere inoltrate all’indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it/fondiFami/#/auth/login entro e non oltre le ore 12.00 del 10 luglio 2023.

Fonte: Viminale