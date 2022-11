In riferimento alla piattaforma per il monitoraggio e rendicontazione dei fondi per affitti e noleggi per avvio anno scolastico 2021/2022, il Ministero Istruzione informa con circolare n. 2199 del 7 novembre 2022 (https://www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-n-2199-del-7-novembre-2022), pubblicata sul proprio sito che è stata prorogata l’apertura della piattaforma fino al 16 novembre 2022 ore 23,59. Per maggiori informazioni consultare la circolare.