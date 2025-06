Proroga al 15 luglio scadenza Avviso Anci assegnazione giovani under 35 spazi/immobili pubblici

Il 10 giugno alle ore 15 webinar di illustrazione dei contenuti dell’Avviso destinato a Comuni non capoluogo con pop. compresa tra 30.000 e 49.999 abitanti e Unioni di Comuni con popolazione fino a 49.999 abitanti (scheda sintetica Avviso).

C’è ancora tempo per presentare la propria candidatura alla 2° edizione dell’Avviso pubblico Anci per la presentazione di proposte progettuali finalizzate all’assegnazione in gestione a giovani under 35 di spazi/immobili pubblici, con l’obiettivo di promuovere la realizzazione di progetti innovativi.

La scadenza dell’Avviso che si rivolge ai Comuni non capoluogo con popolazione compresa tra 30.000 e 49.999 abitanti; Unioni di Comuni (ai sensi dell’art. 32 T.U.E.L. 267/2000) con popolazione fino a 49.999 abitanti è stata prorogata al 15 luglio alle ore 23.59.

Finalità, destinatari e caratteristiche di questa seconda edizione dell’Avviso ANCI per l’assegnazione a giovani under 35 di spazi/immobili pubblici saranno illustrati nel corso di un webinar pubblico, in programma martedì 10 giugno alle 15,00. Per partecipare all’evento è sufficiente registrarsi QUI

Per scaricare l’Avviso, completo di avviso di proroga e indicazioni operative per presentare la candidatura – CLICCA qui

Fonte: ANCI