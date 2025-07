Pordenone semplifica l’accesso ai servizi digitali

Il Comune di Pordenone, grazie ad un accordo con la Camera di Commercio di Pordenone-Udine, semplifica l’accesso dei cittadini ai servizi digitali erogati dalla Pubblica Amministrazione contrastando il digital divide e rafforzando il ruolo dell’amministrazione digitale di prossimità.

L’iniziativa prevede che il personale, opportunamente formato, possa offrire servizi essenziali come il rilascio della Carta Nazionale dei Servizi con firma digitale a favore del personale e dei collaboratori comunali: il Comune potrà anche, per conto della Camera di Commercio, ricoprire il ruolo di soggetto incaricato del riconoscimento per l’attivazione dell’identità SPID per i cittadini.

L’accordo ha una durata biennale e sarà valido fino a fine 2027.

Fonte: comune di Pordenone