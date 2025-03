PN Inclusione: accettate 543 istanze di adesione alla Manifestazione di Interesse per assunzioni Ambiti Territoriali Sociali (ATS)

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali annuncia, in un comunicato pubblicato sul proprio sito, che con Decreto del Direttore Generale n. 40 del 14 marzo 2025File PDF – Apre in una nuova scheda (file pdf) è stata disposta l’accettazione delle 543 istanze di adesione presentate dagli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), a seguito dell’Avviso pubblico del PN Inclusione 2021-2027 approvato con Decreto del Capo Dipartimento n. 268 del 7 agosto 2024File PDF – Apre in una nuova scheda (file pdf), per la “Manifestazione d’interesse per le azioni di incremento della capacità degli Ambiti Territoriali Sociali di rispondere alle esigenze dei cittadini, garantendo adeguati servizi sociali alla persona e alla famiglia, in un’ottica di integrazione con i vari livelli di governo e del rispetto del principio di sussidiarietà – Triennio 2025-2027″, oltre che l’incremento delle risorse destinate.

Con il medesimo Decreto, si legge nella nota, sono stati definiti i criteri per il riparto delle figure professionali da assumere dai singoli ATS, suddivise per specifico profilo.

Si precisa che la dichiarazione di conferma, di cui all’allegato 2, che viene prodotta anche in formato editabile, dovrà essere compilata sottoscritta digitalmente e trasmessa telematicamente a questa Amministrazione attraverso la piattaforma SIOSSApre in una nuova scheda a partire da lunedì 17 marzo e sino al 4 aprile 2025.

Per saperne di più di più vai alla pagina dell’Avviso Apre in una nuova scheda sul sito del PN Inclusione 2021-2027.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali