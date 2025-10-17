Piattaforma per centri estivi: cambiano le modalità di accesso

Servizi 17 Ottobre 2025, di Redazione

Novità per i gestori delle strutture: dal 15 ottobre l'ingresso alla piattaforma cambia e si rende necessario un aggiornamento delle credenziali e l'uso di nuove procedure di sicurezza

Il Ministero per la Famiglia ha comunicato un’importante variazione nelle modalità di accesso alla piattaforma telematica dedicata ai “centri estivi e alle attività socioeducative”.

A partire dal 15 ottobre 2025, tutti gli utenti saranno tenuti ad aggiornare la propria password in occasione del primo accesso successivo a tale data.

Una volta aggiornate le credenziali, l’accesso alla piattaforma sarà possibile attraverso due opzioni distinte:

  • modalità di accesso con SPID, CIE o CNS, utilizzando l’apposito tasto “Accedi con SPID, CIE o CNS”;
  • modalità di accesso con Username e Password, che richiederà l’utilizzo di una specifica app Authenticator per generare l’indispensabile codice monouso, l’OTP.

Si precisa che il manuale dettagliato con tutte le procedure per entrambe le modalità è già disponibile nella home della piattaforma.

In caso di difficoltà tecniche relative all’accesso, il Ministero invita gli utenti a inviare una richiesta all’indirizzo e-mail: assistenzapiattaforme@governo.it.

