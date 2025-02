Parma: pagamento on line dei passi carrai

Il Comune di Parma è interessato e coinvolto alla dematerializzazione dei documenti e all’invio in formato digitale dei propri atti, incluse le richieste di versamento. In questo ambito è stato progettato un servizio on-line a disposizione del Cittadino, attraverso il quale i titolari del passo carrabile possono richiedere di ricevere gli avvisi di pagamento del canone unico patrimoniale esclusivamente in formato digitale.

La concessione del passo carrabile è soggetta al versamento annuale del canone unico patrimoniale, da effettuarsi entro il 30 aprile di ogni anno, come da disposizioni regolamentari. Ancorché il canone sia dovuto quale obbligazione autonoma, il Comune di Parma invia, tutti gli anni, un avviso di pagamento PagoPa, in formato cartaceo, per posta ordinaria, con l’addebito delle spese di euro 1,50.

Il passaggio dall’attuale invio cartaceo all’invio digitale consentirà non solo di risparmiare carta, ma soprattutto di risparmiare l’addebito delle spese postali di euro 1,50.

Il servizio on-line si rivolge ai titolari del passo carraio (proprietari di immobili, società, condomini e comunque ad ogni possessore di un diritto reale su un bene), che intendono ricevere gli avvisi di pagamento dei passi carrai esclusivamente in formato digitale tramite mail o tramite PEC. Le società, già in possesso di PEC registrata in INIPEC, non devono presentare alcuna richiesta, in quanto già ricevono l’avviso di pagamento PagoPa tramite PEC.

L’unica responsabilità che ricade sui richiedenti è quella di mantenere aggiornato l’indirizzo di mail o di PEC, comunicato tramite il servizio on-line. Il servizio on-line consente anche di comunicare ogni variazione della mail o della PEC comunicata, nonché la cancellazione dell’invio digitale e il ripristino dell’invio cartaceo.

Dal prossimo 13 febbraio 2025, il Comune di Parma metterà a disposizione dei titolari del passo carrabile che intendono ricevere gli avvisi di pagamento del canone unico patrimoniale, esclusivamente, in formato digitale, il servizio on-line al seguente link https://servizi.comune.parma.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=PASSI_CARRAI_AVVISO

La richiesta deve essere inviata entro il 28 febbraio 2025, al fine di evitare la postalizzazione dell’avviso cartaceo. Approfondite informazioni sono riportate sul sito web Tributi https://tributientrate.comune.parma.it/it-IT/home-tributi-entrate.aspx e nella scheda servizio “Gestione invio in formato digitale degli avvisi di pagamento del canone unico patrimoniale dei passi carrai” https://www.comune.parma.it/it/servizi/imprese-e-commercio/gestione-invio-in-formato-digitale-degli-avvisi-di-pagamento-del-canone-unico-patrimoniale-dei-passi-carrai

Per ogni informazione l’Ufficio Occupazione Suolo Pubblico dello Sportello Entrate del Comune di Parma è a disposizione al tel.0521/1627485, alla mail occupazione.entrate@comune.parma.it oppure prenotando un appuntamento tramite Agenda on-line https://agenda.comune.parma.it/CDP/it-IT/PrenotaOra/Occupazioni

Fonte: comune di Parma