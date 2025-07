Parco Nazionale del Gran Paradiso: al via SIBILLA la piattaforma digitale informativa

Si chiama SIBILLA ed è l’innovativa piattaforma digitale informativa del Parco Nazionale del Gran Paradiso: il nome non è casuale, in quanto è l’acronimo per Sistema di Indagine Basato su Intelligenza artificiale come Laboratorio di Lettura e Analisi.

Un sistema tecnologico avanzato pensato per migliorare l’esperienza informativa e l’accoglienza nel Parco Nazionale del Gran Paradiso che, grazie all’uso dell’intelligenza artificiale, è in grado di dialogare in linguaggio naturale, sia vocale sia testuale, con gli utenti in più lingue.

Chiunque può porre domande e ricevere risposte potendo contare su un’interazione che propone contenuti multimediali, indicazioni sulle fonti di informazione e curiosità sul territorio.

“La Sibilla del Gran Paradiso” è un sistema di intelligenza artificiale generativa basato su un Digital Human, pensato per migliorare l’esperienza informativa e l’accoglienza nel Parco Nazionale Gran Paradiso. Risponde in linguaggio naturale, con voce e testo, arricchendo il dialogo con contenuti multimediali e aiuterà il visitatore a scoprire il Gran Paradiso in qualsiasi lingua e a qualsiasi ora.

Si è scelto di chiamarla Sibilla perché il nome affonda le radici nel mito, le Sibille erano figure profetiche, portatrici di verità a volte enigmatiche, sempre evocative e sarà il visitatore a scegliere se seguire i loro consigli.

Nell’era dell’intelligenza artificiale, la competenza distintiva è divenuta la padronanza della parola, il prompt è diventato il linguaggio, non basta sapere: occorre saper formulare, evocare, immaginare, ogni viaggio, anche quello digitale, per questo Sibilla accompagnerà nella conduzione del Gran Paradiso Film Festival, non sarà solo un supporto tecnico, ma una compagna di viaggio che interroga e si lascia interrogare.

L’intelligenza artificiale generativa non crea, combina, non pensa, riflette, è specchio e moltiplicatore del pensiero umano, la creazione nasce nella scelta.

La Sibilla del Gran Paradiso vuol essere un esempio di ciò che l’intelligenza umana può fare per moltiplicare sè stessa e dare il senso dell’enorme opportunità che ci sta offrendo la rivoluzione dell’intelligenza artificiale.

Fonte: Parco Nazionale del Gran Paradiso