Il Comune di Padova ha attivato la procedura di pubblicazione del matrimonio, un nuovo servizio online accessibile dall’apposita area del portale istituzionale. Dopo il riconoscimento tramite identità digitale, SPID o CIEID, è possibile caricare i documenti necessari per consentire di effettuare l’intera procedura istruttoria relativa alla Pubblicazione di Matrimonio, fino alla prenotazione dell’appuntamento per la redazione del processo verbale di pubblicazione del matrimonio secondo il rito civile. Il nuovo servizio è realizzato in collaborazione tra il Settore Servizi Demografici e il Settore Innovazione e Transizione Digitale del Comune di Padova grazie ai fondi del PNRR.

Fonte: comune di Padova