Nuovi criteri per il riparto del Fondo per il trasporto scolastico degli studenti con disabilità

Nuovi criteri per il riparto del Fondo per il trasporto scolastico degli studenti con disabilitàWelfare 10 Dicembre 2025, di Redazione
Pubblicato il decreto che definisce la distribuzione delle risorse 2025 destinate al potenziamento del servizio per gli alunni con disabilità nelle scuole superiori.
