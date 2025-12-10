Nuovi criteri per il riparto del Fondo per il trasporto scolastico degli studenti con disabilità

È stato pubblicato sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità il decreto che stabilisce i criteri di riparto di una quota del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità per l’anno scolastico 2024/2025.

Il provvedimento, firmato l’8 ottobre 2025 dal Ministro per le disabilità insieme al Ministro dell’istruzione e del merito e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e registrato alla Corte dei conti lo scorso 27 novembre, definisce come saranno distribuite le risorse destinate al potenziamento del trasporto scolastico per gli studenti con disabilità privi di autonomia che frequentano le scuole secondarie di secondo grado.

L’obiettivo è garantire un servizio più efficiente e uniforme sul territorio nazionale, sostenendo gli enti locali nell’organizzazione dei trasporti dedicati e promuovendo il diritto allo studio degli alunni con maggiori esigenze di supporto.

Fonte: Gazzetta Ufficiale