Nota Anci sugli incentivi funzioni tecniche dopo le recenti novità normative e giurisprudenziali

Pubblichiamo la nota Anci, riferita al decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73 cosiddetto Infrastrutture ora in sede di conversione alla Camera dei Deputati, che ricostruisce l’istituto degli incentivi alle funzioni tecniche, alla luce anche dei recenti indirizzi interpretativi e giurisprudenziali dell’ANAC e delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. In particolare la nota approfondisce l’articolo 2, comma 1, lett. a), che introduce, a regime, la possibilità di erogare gli incentivi per funzioni tecniche anche ai dirigenti, deroga prevista finora solo per le opere PNRR.

Fonte: ANCI