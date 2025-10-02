Nasce “Italia Semplice”: il portale per una PA più facile e digitale

È online “Italia Semplice” (italiasemplice.gov.it), il nuovo portale del Dipartimento della Funzione Pubblica ideato per fare chiarezza e rendere accessibili a tutti le iniziative di semplificazione e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

Il sito si propone come un punto di accesso unico e intuitivo che, per la prima volta, organizza e spiega in modo operativo le procedure già semplificate dall’avvio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Meno Burocrazia per Tutti

L’obiettivo principale del portale è offrire a cittadini, imprese e professionisti la possibilità di scoprire in pochi click quali adempimenti sono stati eliminati o semplificati, traducendosi in benefici concreti in termini di riduzione di tempi e costi. Il sito è concepito per essere uno spazio informativo in continuo aggiornamento sui progressi e sui risultati raggiunti.

Ascolto e Partecipazione alla Base

“Italia Semplice” non è solo una piattaforma, ma si inserisce in un percorso più ampio di ascolto e partecipazione portato avanti dal Dipartimento. Questo include:

“Facciamo semplice l’Italia. Parola ai territori”: un progetto di confronto diretto con amministrazioni locali, associazioni e realtà produttive in tutte le Regioni. La consultazione pubblica “La tua voce conta”: che ha coinvolto cittadini, imprese e dipendenti pubblici per segnalare criticità e proporre soluzioni.

Il portale si configura, quindi, come uno strumento strategico per rafforzare il rapporto tra la Pubblica Amministrazione e i suoi utenti, puntando a un modello sempre più innovativo e moderno.

Fonte: Dipartimento della Funzione Pubblica