Modifiche al decreto recante regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e applicazione dell’ISEE

In Gazzetta il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 13 del 14 gennaio 2025 recante “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)“.

Il provvedimento contiene diverse modifiche normative puntuali all’articolato del Decreto n. 159/2013 ed è emanato, tra gli altri visti e considerata in premessa, vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» e, in particolare, l’articolo 1, commi da 183 a 185, il quale stabilisce che si provveda mediante l’aggiornamento del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, a escludere i titoli di Stato e alcuni prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo assistito dalla garanzia dello Stato dal calcolo dell’ISEE, fino al valore complessivo di 50.000 euro.

Fonte: Gazzetta ufficiale