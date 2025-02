In GU Serie Generale n. 33 del 10 febbraio 2025 è stato pubblicato il Decreto 30 dicembre 2024 del Ministero della Salute che contiene “Modifiche al decreto 7 settembre 2023, in materia di Fascicolo sanitario elettronico 2.0.“.

All’articolo 1 sono contenute modifiche al decreto del Ministro della salute e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’innovazione tecnologica di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze 7 settembre 2023, in particolare dopo l’art. 27 è aggiunto l’art. 27 bis che prevede una disciplina transitoria di attuazione delle disposizioni del decreto, divisa in tre fasi, come indicato nella tabella dell’allegato D al provvedimento di modifica.

Fonte: Gazzetta Ufficiale