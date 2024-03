Per sostenere la diffusione di una maggiore consapevolezza nell’uso del digitale il Comune di Modena avvia nuove attività di alfabetizzazione digitale e a marzo prende il via un corso di informatica di base dedicato a chi vuole familiarizzare con computer e web, proposto da Make it Modena, la palestra digitale del Comune di Modena e per chi vuole scoprire i segreti del telefonino Android, è in programma anche un approfondimento sugli smartphone.

Attraverso le 4 lezioni del corso di informatica di base, in programma il 5, il 7, il 8 e il 12 marzo dalle 10 alle 11.30, che si svolgeranno in presenza negli spazi comunali attrezzati di strada Barchetta 77 sarà possibile conoscere i concetti di base sul funzionamento del computer per arrivare fino alla posta elettronica e alla navigazione sul web. Tra i vari argomenti ci sono anche il focus sui browser per la navigazione sulla rete, pure in modalità “incognito”; la connessione cablata a internet e attraverso il wi-fi; gli antivirus; i documenti allegati ai messaggi di posta elettronica; i servizi di Google, tra cui quelli in cloud.

Lunedì 4 e mercoledì 6 marzo, dalle 10 alle 11.30 si svolgerà il corso gratuito sugli smartphone Android nella sede di Make it Modena. Attraverso le 2 lezioni si approfondiranno l’utilizzo da cellulare della Spid, del Fascicolo sanitario, della app di Hera, delle mail e di altre app con attenzione alla sicurezza. È possibile iscriversi al corso di alfabetizzazione informatica e a quello di smartphone Android collegandosi al sito www.makeitmodenaform.it. Per INFO tel. 059 2034105, www.comune.modena.it/makeitmodena.

Fonte: comune di Modena