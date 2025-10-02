MIT digitalizza gli appalti: nasce la Piattaforma SCP Esecuzione per semplificare i contratti pubblici

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) segna un passo avanti nella digitalizzazione dei contratti pubblici con il lancio della nuova Piattaforma sussidiaria SCP Esecuzione. Questo strumento, introdotto per semplificare le operazioni delle Stazioni Appaltanti, mira a rendere più efficiente la gestione degli appalti, in linea con la misura PNRR M1C1-1.10.

Cosa fa la Piattaforma?

La Piattaforma SCP Esecuzione, realizzata con il supporto di ITACA, è pensata come una soluzione di approvvigionamento digitale che offre tre vantaggi chiave:

Gestione interamente digitale dell’esecuzione: permette di gestire la fase esecutiva di un contratto in modo completamente digitale, a prescindere dal sistema utilizzato nelle fasi precedenti (come la gara).

permette di gestire la di un contratto in modo completamente digitale, a prescindere dal sistema utilizzato nelle fasi precedenti (come la gara). Interoperabilità: è in grado di comunicare con la BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici) di ANAC, garantendo un flusso di dati coerente.

è in grado di comunicare con la di ANAC, garantendo un flusso di dati coerente. Soluzione “pronta all’uso”: fornisce uno strumento operativo immediato per tutte quelle amministrazioni che non dispongono di proprie piattaforme interne.

Sperimentazione e Accesso

La sperimentazione della piattaforma è iniziata il 1° ottobre 2025 in Liguria e si estenderà progressivamente al resto delle Regioni fino al 30 giugno 2026. Questa fase è cruciale: gli enti coinvolti potranno non solo testare le funzionalità ma anche contribuire al suo miglioramento, usufruendo di un servizio di assistenza dedicato.

L’accesso alla piattaforma è riservato alle amministrazioni delle Regioni aderenti già registrate in AUSA. L’iscrizione avviene tramite SPID o CIE, e l’utilizzo è limitato esclusivamente ai RUP e agli utenti autorizzati delle Stazioni Appaltanti abilitate.

Per maggiori dettagli e aggiornamenti sul progetto, è possibile consultare il portale HUB Contratti Pubblici.

Fonte: MIT