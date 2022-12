MiT, Codice degli appalti: vertice con Anci e Upi

Conclusa al dicastero la riunione sul codice degli appalti e sulle semplificazioni delle procedure di autorizzazione per le opere del Pnrr: alla presenza del vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, è stato fatto il punto della situazione insieme con i vertici dell’Anci e dell’Upi, i cui presidenti Antonio Decaro e Michele De Pascale, si sono collegati da remoto. Obiettivo: recepire e analizzare i suggerimenti del territorio per le proposte di modifica che saranno discusse in Consiglio dei ministri nelle prossime settimane.

Al tavolo presenti, inoltre, in rappresentanza dell’Anci, il vicepresidente, Stefano Locatelli, e, in rappresentanza dell’Upi (Unione Province d’Italia), il sindaco di Castelfranco Veneto e presidente della Provincia di Treviso nonché Vicepresidente vicario Upi Stefano Marcon e il sindaco di Meda, presidente della Provincia di Monza e Brianza e Presidente dell’Upi, Luca Santambrogio.

Tutti i presenti si sono espressi concordemente sulla necessità di semplificare e velocizzare le procedure per rendere più rapida e efficace l’attività pubblica in favore prima di tutto dei cittadini.

Fonte: MiT