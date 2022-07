MINT, si insedia l’Osservatorio Nazionale per la lotta all’usura

Si è insediato presso l’ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura Maria Grazia Nicolò, l’Osservatorio nazionale, organo previsto dall’ Accordo quadro per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell’usura, sottoscritto dal Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, e dal presidente dell’Associazione Bancaria Italiana Antonio Patuelli.

Monitorare il fenomeno dell’usura e individuare le azioni per la prevenzione e per il contrasto al fenomeno è l’obiettivo dell’organismo composto dalle principali realtà associative, da docenti universitari, dalla Banca d’Italia, dall’Avvocatura Generale dello Stato, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal Ministero della Giustizia – DNA, dal Ministero dell’Interno e dall’ABI.

L’Osservatorio dovrà promuovere le iniziative di prevenzione all’usura e di informazione sull’utilizzo dei Fondi per il sostegno alle vittime; elaborare proposte di modifica alla normativa vigente al fine di adottare strumenti efficaci per il contrasto del fenomeno; sostenere iniziative di prevenzione al fenomeno dell’usura attraverso attività di educazione finanziaria. Inoltre, per rafforzare l’attività di prevenzione e contrasto all’usura, l’organismo elaborerà studi statistici e progetti normativi al fine di incentivare le denunce contro gli usurai e gli estorsori contrastando quel “mondo sommerso” che offre illusorie vie d’uscita.