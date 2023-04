Ministro per la disabilità: istituito Tavolo tecnico sul “Dopo di noi”

Il Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha istituito presso il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità il tavolo tecnico che ragionerà in merito alla proposta di riforma della L.112/2016 (cd. “Dopo di noi”); il tavolo è stato convocato per il 13 aprile e vedrà la partecipazione del Ministro.

“La legge sul Dopo di noi, spiega il Ministro Locatelli, ha rappresentato una straordinaria opportunità per garantire alle persone con disabilità e alle famiglie un percorso sicuro per il futuro. Oggi intendiamo assicurare un migliore presente, dobbiamo dunque partire dalla norma e migliorarla, ampliarne le maglie per garantire un “durante e dopo di noi” che sia un percorso di accompagnamento alla vita autonoma e indipendente per le persone con disabilità, e dobbiamo renderla una legge applicabile di più facile comprensione. Serve immaginare forme di coabitazione flessibili e sperimentazioni specifiche per persone con un disturbo dello spettro autistico, per esempio, ma sono certa che di questo ragioneranno i componenti della commissione”.

“Il tavolo – aggiunge il Ministro – è composto da amministrazioni, associazioni ed enti che potranno confrontarsi e lavorare per superare le criticità che ostacolano l’applicazione della legge, per individuare gli interventi utili a rendere l’azione amministrativa flessibile e coerente con le esigenze delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Abbiamo bisogno di semplificare e migliorare la vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie, conclude il Ministro, e la L.112/2016 è uno strumento prezioso che, attraverso il progetto di vita, può garantire ad ogni persona un percorso completo e partecipato nella comunità”.

Fonte: Ministro per la disabilità