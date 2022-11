Ministero dell’Istruzione e del Merito: accordo con le Province su Pnrr e scuole superiori

Al termine di un proficuo incontro tra il Ministro dell’Istruzione e del Merito e il Presidente dell’UPI è stata annunciata la prossima emanazione di provvedimenti importanti, a partire dallo slittamento del termine di aggiudicazione lavori per i progetti legati al PNRR di messa in sicurezza delle scuole superiori, che dal 31 dicembre 2022 passerà al 15 settembre 2023, oltra ad una proposta normativa per utilizzare i ribassi di asta dei progetti in essere, richiesta avanzata da tempo da UPI, anche per far fronte agli aumenti dei costi dei materiali.

Il Ministro ha comunicato che dopo questa prima e già produttiva interlocuzione con Anci, con le Regioni, con UPI, sarà costituito un Tavolo di Lavoro comune che sia di confronto permanente e di operatività immediata per affrontare le priorità strategiche condivise.

Il Presidente dell’UPI Michele ha proposto di finanziare un Piano palestre che permetterebbe di creare dei poli sportivi innovativi, accoglienti e al servizio di tutta la comunità.

Fonte; Ministero dell’Istruzione e del Merito