Milano avvia il nuovo ciclo di lezioni di ‘Educazione digitale’

Imparare a realizzare un documento con PowerPoint, a fare una tabella ragionata su Excel, oppure a sfruttare le potenzialità di Word per scrivere una lettera: sono questi gli argomenti al centro dei Corsi di educazione digitale attivati gratuitamente da Fastweb per i cittadini di Milano nell’ambito del progetto ‘Divulgatori digitali’ del ‘Patto per il Lavoro di Milano’, in collaborazione con il Board per l’Innovazione e la Trasformazione digitale.

5 edizioni realizzate nel 2023 con oltre 132 iscritti, per un totale di 54 ore di formazione (42 in presenza e 12 da remoto) tenute da 50 formatori dipendenti di Fastweb. Un risultato che, da un’indagine di Customer Satisfaction ha visto un livello di soddisfazione alto per la qualità del corso (11% ottimo, 72,2% buono e molto buono 16,7% sufficiente) e per la spendibilità delle informazioni acquisite nel contesto lavorativo (21% ottimo, 57% buono e molto buono 15% sufficiente).

Gli ottimi risultati della 1° edizione hanno portato Fastweb e il Comune di Milano a riproporre l’iniziativa nel 2024, l’edizione di marzo è già sold out,ma sono aperte le iscrizioni per le edizioni da metà aprile.

Le lezioni saranno dedicate all’approfondimento dei programmi applicativi del pacchetto Office (Word, Power Point ed Excel) utili per le persone disoccupate che si stanno ri-formando in attesa di un nuovo lavoro o sono pensionate e vogliono migliorare le competenze digitali e informatiche. I corsi si svolgeranno da remoto e prevedono 8 moduli di 90 minuti che si svilupperanno con cadenza bisettimanale in orario pomeridiano, interamente gratuiti e aperti a maggiorenni residenti o domiciliati nella Città Metropolitana di Milano. Per partecipare ai corsi, da aprile in poi, compilare il form a questo Link

Fonte: comune di Milano