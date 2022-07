Milano, 13 enti locali interessati al trasferimento di 39 beni confiscati

Sono 13 gli enti territoriali dell’area metropolitana di Milano che oggi hanno manifestato interesse al trasferimento di 39 beni confiscati per un valore di oltre 4.700.000 di euro. La richiesta nel corso della Conferenza dei servizi che si è svolta in videocollegamento.

Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti degli enti pubblici sui cui territori insistono i cespiti presentati, nonché quelli della Città metropolitana e dell’Agenzia del demanio.

Come di consueto, l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc) ha fornito indicazioni sui fondi regionali, nazionali ed europei, utilizzabili per finanziare i progetti di ristrutturazione degli immobili acquisiti e ha messo a disposizione degli Enti locali un bando tipo per la successiva individuazione dei organismi del Terzo settore cui assegnare i beni.

Per alcuni degli immobili, l’Agenzia del demanio ha manifesto l’interesse ai fini di un utilizzo da parte delle Forze dell’ordine e di amministrazioni centrali.

Le manifestazioni acquisite verranno valutate nell’ambito del Consiglio direttivo dell’Anbsc per la definitiva destinazione.

Fonte: Viminale