Messina Digitale, online il portale dedicato all’innovazione tecnologica

Il portale “Messina Digitale” è raggiungibile all’indirizzo https://messinadigitale.comune.messina.it/ realizzato nell’ambito del progetto “Messina Città Connessa” (PON Metro 2014-20 – Asse 1) che sostituisce la vecchia sezione dedicata ai Sistemi informativi del portale istituzionale e si prefigge di tenere informata la cittadinanza sul percorso intrapreso dal Comune di Messina sui temi della Trasformazione Digitale con news, servizi e progetti conclusi/in corso, e un resoconto dettagliato degli obiettivi raggiunti dal “Team della Transizione Digitale”. Lo scopo è di rendere trasparente e accessibile il lavoro svolto negli ultimi anni e in corso, in modo da avviare un percorso di co-partecipazione attiva con la cittadinanza proponendo servizi digitali sempre più coerenti con le esigenze della popolazione. Il portale utilizzabile sia da pc che da smartphone, è diviso nelle seguenti sezioni:

• Il Team della transizione digitale: una panoramica sul personale del servizio “Sistemi Informativi e Innovazione Tecnologica, Statistica, Toponomastica” che lavora alla transizione digitale;

• News dal Team transizione digitale: una sezione dedicata alle news relative al mondo dell’innovazione digitale e alle azioni compiute dall’Amministrazione;

• Servizi digitali: l’accesso ai servizi digitali erogati dal Comune di Messina e messi a disposizione dei cittadini;

• Piano triennale ICT 21-23: una sezione relativa al Piano Triennale per l’informatica 21-23 nella P.A. e la sua contestualizzazione nel Comune;

• Obiettivi raggiunti dal RTD: le azioni poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi in ambito Digitale secondo le linee guida indicate da AgID e il Ministero per l’Innovazione.

• Progetti Digitali: una sezione dedicata ai progetti in ambito “digitale”, conclusi o in corso, attivati grazie ai programmi PON Metro, PON GOV e il REACT-EU.