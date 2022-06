Messina attiva lo Sportello Virtuale Unico con l’accesso online ai servizi

Il nuovo portale, sviluppato nell’ambito del Progetto “Messina Città Connessa”, cofinanziato con fondi PON METRO 2014-20, abilita i cittadini di Messina ad usufruire in modo semplificato, standardizzato e digitalizzato dei servizi offerti dal Comune.

Il portale permetterà di compilare in modo guidato qualunque istanza online, di completare la procedura direttamente dal proprio PC di casa o dall’ufficio e di conoscere lo stato della propria pratica. L’accesso ai servizi potrà avvenire tramite i sistemi pubblici di autenticazione digitale, come SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale), CIE (Carta Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e sarà possibile effettuare i pagamenti degli eventuali oneri in modalità digitale con PagoPA.

Ad oggi, sono già disponibili le seguenti tipologie di servizi: Servizi Demografici, Tributi, Contrassegno Disabili, Servizi Cimiteriali, Mensa Scolastica, Servizi alla Persona e alle Imprese, Richiesta di Passo Carrabile, Servizi Informativi e Tecnici, Urbanistica e Turismo, Comunicare con l’Amministrazione e tanti altri.

L’avvio in esercizio del nuovo portale rappresenta un nuovo approccio nella relazione tra il Comune e i suoi cittadini che beneficeranno di numerosi vantaggi, quali poter presentare istanze in qualsiasi momento e in qualsiasi contesto, ridurre le file e i tempi di attesa degli uffici comunali, essere sempre allineati alle normative circa la digitalizzazione degli uffici stessi.

L’accesso ai servizi tramite SVU è già attivo ed è raggiungibile al link https://sportellotelematico.comune.messina.it/, oppure cliccando nella sezione “Sportello telematico” sulla homepage del sito istituzionale del Comune di Messina.