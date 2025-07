Mef: nuove misure di sicurezza per l’accesso a NoiPA

Il Ministero dell’economia e delle finanze in una nota informa che sono stati eseguiti nuovi controlli di sicurezza per accedere al servizio NoiPA con l’obiettivo di contrastare i tentativi di furto d’identità digitale. Negli ultimi mesi sono aumentati i casi di frodi informatiche e di utilizzo illecito dello SPID causati dalla duplicazione del profilo d’identità digitale. Per questo motivo è stato rafforzato il sistema di autenticazione alla piattaforma dedicata al personale della pubblica amministrazione. Se un utente accede a NoiPA utilizzando credenziali SPID o CNS diverse da quelle abituali (cioè non registrate nel sistema), riceverà un codice OTP (One-Time Password) via e-mail all’indirizzo associato al proprio profilo NoiPA. Questo codice servirà come verifica aggiuntiva per confermare l’identità del dipendente. Lo stesso meccanismo verrà applicato anche a chi accede per la prima volta all’area riservata di NoiPA.

Per ulteriori dettagli visita la pagina dedicata sul Portale NoiPA

Fonte: Mef